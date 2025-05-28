Bir yandan 25. şampiyonluğun keyfini çıkaran Galatasaray diğer taraftan da transfer için kolları sıvadı. Süper Lig’de üst üste üç kez mutlu sona ulaşan, artık Avrupa’da başarıya kilitlenen sarı-kırmızılılar, transferde büyük düşünüyor. Hem 5. yıldızın ağırlığını kaldırabilecek hem de Şampiyonlar Ligi arenasında kulübü başarıya taşıyacak isimlere yönelen Cimbom, takviye için 5 bölgeyi belirledi.

LUNİN YEDEKTE

Muslera’nın ayrılığı sonrası ilk etapta kale sağlama alınacak. Listenin başında Emiliano Martinez var. 2027’de bitecek sözleşmesine rağmen Aston Villa’dan ayrılmaya karar veren 32 yaşındaki Arjantinli file bekçisiyle ilk temas kuruldu, görüşme olumlu geçti. Real Madrid’in 26 yaşındaki yedek kalecisi Andriy Lunin de yedekte tutuluyor.

Sağ bek pozisyonundaki hedef ise çok tanıdık. Bayern Münih’e 30+5 milyon Euro’ya satılan Sacha Boey’in geri dönüş ateşi yakıldı. Alman ekibiyle pazarlık masasına oturulurken, Fransız yıldızın rotası yine Cimbom’a döndü. Al Nassr ile bağlarını koparmayı düşünen Aymeric Laporte da Şampiyonlar Ligi için stoper pozisyonunu güçlendirme adına yönetimin yapacağı en önemli hamle olacak.

HÜCUM HATTI ÇİLEK DOLU

Hücum hattı için peşine düşülen iki yıldız ise göz kamaştırıyor: Bernardo Silva ve Leroy Sane. Manchester City ile yol ayrımına gelen Portekizli yıldız konusunda idareciler tüm imkanlarını seferber etti. Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane’yi ikna için özel çaba harcanıyor. Bu isimler alınırsa zaten güçlü olan Galatasaray kadrosu Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkacak.