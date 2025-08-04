Galatasaray yönetimi şu anda transferde önceliği kaleciye verdiklerini açıklasa da Teknik Direktör Okan Buruk’un savunmaya takviye ısrarı devam ediyor. Lazio ile oynanan hazırlık maçı sonrası tecrübeli hoca, stoper ve sağ bek istediğini açıkça dile getirdi.

1 TAŞLA 2 KUŞ VURULACAK

Buruk, “Şampiyonlar Ligi için ne kadar atlet oyuncumuz olursa o kadar iyi. Stoper ve sağ bek mevkilerine takviye planlıyoruz” şeklin deki sözleriyle adeta Monaco forması giyen Wilfried Singo’yu tarif etti. Çünkü Fildişi Sahilli yıldız iki bölgede de başarıyla forma giyebiliyor. Böylece Cimbom 1 taşla 2 kuş vurmayı planlıyor.

30 MİLYON EURO İSTENİYOR

Yönetim kanadı ise Fransız ekibiyle temaslarını sıklaştırdı. Uzun süredir gündem de olan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu, 5 milyon Euro kiralama bedelli ilk teklifi reddedilmişti. Monaco 30 milyon Euro’ya kadar düşerken, pazarlıklar sürüyor.