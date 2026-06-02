TFF, yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti. Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, bu karara tepki göstermiş ve TFF’ye kuralın değişmesi için başvuruda bulunmuştu. Henüz bir yanıt alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’deki başkanlık seçimini bekliyor. Ezeli rakibin de Aziz Yıldırım veya Hakan Safi’nin başkan olmasıyla birlikte 10+4’ün değiştirilmesi için itirazda bulunması muhtemel. Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF’nin bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralıyla ilgili itirazını ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmıştı. 7 Haziran sonrası ezeli rakiplerin bu konuda ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.