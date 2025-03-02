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Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen İlkay Gündoğan'ın geleceğine ilişkin soru işaretlerine teknik direktör Pep Guardiola nokta koydu.
Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guardiola, İlkay ile sözleşme uzatacaklarını duyurdu.
1 YIL UZAYACAK
Tuttuğu takım sorulduğunda 'Galatasaray' yanıtı veren İlkay Gündoğan için geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönünde haberler İngiliz basınında yankı bulmuştu. Talk SPORT'ta yer alan bir haberde, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği bilgisi verilmişti.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, İlkay hakkında "Sanırım sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağız. İlkay ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.