Durgun bir transfer sezonu geçiren Galatasaray'da yönetim sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı ekip, savunma hattı ve hücuma takviye yapmak için rotasını İtalya'ya çevirdi.

OYUNCULAR TAMAM, SIRA KULÜPLERDE

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, iki ismi takibe aldı. Milan'dan ayrılmak istediğini daha önce açıklayan Rafael Leao ile Juventus'un stoperi Bremer için yapılan teklifi duyurdular. Söz konusu habere göre Galatasaray, Bremer için yıllık 8 milyon euro önerdi.

Bremer'in sözleşmesinde 10 Ağustos'a kadar geçerli olan 58 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu ancak Juventus'un 50 milyon euro seviyelerindeki bir teklifi değerlendirebileceği haberin detaylarında yer aldı. Galatasaray'ın ise bekle gör taktiği uygulayacağı öğrenildi. 29 yaşındaki stoperin Premier Lig ve Bayern Münih'ten teklif beklediği ancak Galatasaray'a transfer olma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki bir diğer isim Rafael Leao içinse Milan, 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray'ın Leao'ya Milan'dan kazandığı maaşın iki katını önereceği ve bunun 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Leao'nun sarı-krmızılı ekibe sıcak baktığı ve yönetimin kısa süre içinde transferde somut adımlar atmak istediği öğrenildi.