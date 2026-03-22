Galatasaray’a Lang’dan müjdeli haber geldi. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında parmağı reklam panolarına sıkışan Lang acil ameliyata alınmıştı. Hollandalı oyuncunun ameliyatının iyi geçtiği ve ciddi kesik olan parmağının dikildiği öğrenildi. HT Spor'da yer alan habere göre, Noa Lang'ın 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında oynama ihtimali çok yüksek olarak görülüyor. 26 yaşındaki futbolcunun parmağı tam kopmadığı için hızlı bir iyileşme süreci bekleniyor. Galatasaray'a transferinden sonra 11 maça çıkan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. HOLLANDA MİLLİ TAKIMINA ÇAĞIRILMIŞTI Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın sakatlığına rağmen Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.. Hollanda Futbol Federasyonu, mart ayında oynanacak Norveç ve Ekvador hazırlık maçları öncesi kadroyu duyururken, sakatlığı bulunan 26 yaşındaki yıldızın listede yer alması dikkat çekmişti.

