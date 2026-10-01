Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
LEMİNA TAKIMLA ÇALIŞTI
Öte yandan sakatlığını atlatan Mario Lemina, takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi karşılaşmada görev yapan Lemina'nın dönüşü, teknik direktör Okan Buruk'un zorlu fikstür döneminde elini rahatlatacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.