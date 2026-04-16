İngiliz devi Manchester City, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Bernardo Silva için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den de talipleri olan Bernardo Silva, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve menajeriyle gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

“Portekizli yıldız kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"9 yıl önce buraya geldiğimde, hayatında başarılı olmak ve büyük şeyler başarmak isteyen küçük bir çocuğun hayalinin peşinden gidiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana bunun çok daha fazlasını verdi, hayal ettiğimden bile fazlasını. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar yaşayacak bir miras oldu. Centurions, yerel dörtlü kupa, Treble, üst üste dört şampiyonluk ve daha fazlası… O kadar da kötü değildi

Birkaç ay içinde, sadece bir futbol kulübü olarak çok şey kazanmadığımız, aynı zamanda evliliğime ve aileme başladığım bu şehre veda etme zamanı gelecek. Kalbimin en derininden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!

Taraftarlara; yıllar boyunca verdiğiniz koşulsuz destek asla unutmayacağım bir şey. Bir oyuncu olarak en büyük hedefim, her zaman tutkuyla oynamaktı ki sizler sahada kendinizi gurur duyacağınız ve iyi temsil edilmiş hissedeceğiniz bir takım izleyin. Umarım bunu her maçta hissetmişsinizdir. Buraya bir Man City oyuncusu olarak geldim, buradan sizden biri olarak ayrılıyorum; ömür boyu bir Man City taraftarı olarak. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim size gelecekte daha nice harika anılar yaşatacaklar.

Kulübe, Pep’e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca birlikte olduğum tüm takım arkadaşlarıma; tüm anılar için ve beni bu yolculuğun bu kadar uzun süre bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Antrenman sahasında her gün yarattığımız atmosfer bana kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissettirdi. Bu son haftaların keyfini birlikte çıkaralım ve bu sezonun bize getireceği şeyler için sonuna kadar savaşalım."

CİTY'DEN VEDA MESAJI

"Manchester City ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Portekizli oyun kurucu, 2017’de City’ye katıldı ve Maviler’de geçirdiği görkemli dokuz yıl boyunca 451 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcunun, kulübün en uzun soluklu başarı dönemine yaptığı katkı kelimelerle ölçülemez.

Bugüne kadar altı Premier League şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, iki FA Cup zaferi, beş Carabao Cup şampiyonluğu, üç Community Shield, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupa dahil olmak üzere 19 büyük kupa kazandı. Bernardo son olarak da kulübü, 2026 Carabao Cup finalinde Arsenal’e karşı kaptan olarak zafere taşıdı.

Bu olağanüstü kupa koleksiyonunun yanında 76 gol ve 77 asistlik istatistiği de Bernardo’nun City’ye olan çok yönlü ve muhteşem katkısını açıkça ortaya koyuyor.

Kısa süre önce, David Silva, Paul Power ve Willie Donachie gibi önemli eski oyuncuları geride bırakarak City tarihinin en çok maça çıkan ilk 10 oyuncusu arasına girdi.

Bernardo artık City’deki kalan zamanını daha fazla kupayla tamamlamaya odaklanacak. Pep Guardiola’nın takımı hem Premier League şampiyonluğu hem de FA Cup için hâlâ güçlü şekilde yarışın içinde.

Kısacası, Bernardo haklı olarak City tarihinin hem en iyi hem de en sevilen oyuncularından biri olarak hatırlanacak."