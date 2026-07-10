Galatasaray, daha önce NBA'de San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns ve Detroit Pistons'ta oynayan Nijeryalı uzun forvet Chimezie Metu'yu renklerine bağladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, NBA ve EuroLeague tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli uzunlarından biri olan Chimezie Metu ile anlaşarak Nijeryalı milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı" ifadeleri kullanıldı.

NBA'de San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns ve Detroit Pistons formaları giyen 29 yaşındaki basketbolcu, Avrupa kariyerinde ise Barcelona ve Gran Canaria takımlarında mücadele etti.