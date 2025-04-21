Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Kadrosunu bir stoper ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Leicester City'de forma giyen Belçikalı milli savunmacı Wout Faes'i listesine aldı. Belçika basınında yer alan haberlere göre ligden düşen Leicester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın radarına girdi.

Devre arası transfer edilen Carlos Cuesta’dan istediği verimi alamayan ve stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Wout Faes için nabız yoklamaya başladı.

Bu sezon Leicester City forması altında 32 resmi maça çıkan Wout Faes, 2614 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gole imza attı. Wout Faes, Belçika Milli Takımı formasını ise toplamda 26 kez terletti.