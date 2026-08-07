Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadrosunu derinleştirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, orta saha rotasyonunu güçlendirmek Fransa Ligue 1'den sürpriz bir isme yöneldi.

Afrika basınından Footy-Africa, Nice ile yollarını ayırmaya hazırlanan Salis Abdul Samed ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu. Haberin detayına göre Fransız kulübü, Salis Abdul Samed'e yeni bir kulüp arama izni verdi.

Sarı-kırmızılıların henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak koşulların uygun bulunması durumunda Ganalı oyuncu için harekete geçeceği belirtildi. İki yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon euro olduğuna da vurgu yapıldı.

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Salis Abdul Samed, geride kalan sezonda Nice formasıyla 19 karşılaşmada görev yaptı. Ganalı ön libero bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.