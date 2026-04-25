Galatasaray Kulübü'nün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında kulüp başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan elde edilen rekor geliri açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından başlayan ve play-off'ta Juventus'u geçen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'a elenerek çeyrek finalin kapısından dönmüştü.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK RAKAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan bu sezon 60 milyon euroluk rekor bi rgelir elde ettiklerini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten paylaşılan tabloda Galatasaray'ın rekor kırarak UEFA'dan en yüksek geliri elde ettiği sezonu geride bıraktığı belirtildi.

Özbek de açıklamasında "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var, örneğin yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda da yeni gelir kaynakları oluşturabilmek adına çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.