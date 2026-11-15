A Milli Takım’da Uğurcan Çakır, UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak Fransa maçı öncesi omzundan sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcudan Galatasaray’a kötü haber geldi. SON DURUMU BELLİ OLDU 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin son durumu belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, ‘’A Millî futbolcumuız Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır.’’ ifadeleri kullanıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.