Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da sezon başında takıma katılan isimlerden forma şansı bulmakta zorlananlar oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermediği isimler arasında yer alan Lesley Ugochukwu, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

Sarı kırmızılı ekibe Burnley'den bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasına takımdan ayrılmayı düşünüyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Orta sahada Sara, Torreira ve Lemina üçlüsünü tercih eden teknik direktör Okan Buruk, on numarada ise Batrakov ile Sane'yi değerlendiriyor. Forma yarışında geride kalan Ugochukwu, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 94 dakika süre alabildi.

Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katarken sözleşmesine 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklemişti. Bu maddenin devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 maçta forma giymesi gerekiyor. Genç yıldızın 25 maçlık opsiyonu devreye sokma ihtimali zayıflarken yönetim, yolların ayrılması durumunda ise transfer planlarını değiştirecek.

Devre arasında Ugochukwu'nun ayrılması durumunda orta alana takviye yapılacak.