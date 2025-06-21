Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni vermekte zorlanan Nicolo Zaniolo, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Kiralık olarak dahil olduğu Fiorentina'daki macerası, sezonun bittiği 30 Haziran'da sona erecek Nicolo Zaniolo'nun geleceği de netleşiyor.
TuttoMercato'nun haberine göre İtalyan oyuncu için üç farklı talip çıktı. Zaniolo'nun İstanbul'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken Al Nassr, Sunderland ve Villarreal, yıldız ismin durumunu takip ediyor. Haberin detaylarında üç kulübünde kısa zamanda hamle yapacağı ifade edildi.