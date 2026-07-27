Galatasaray, Avusturya’daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya’nın Venezia FC takımı ile Hofmann Personal Stadion’da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Venezia’nın gollerini 71. dakikada Yeboah, 75 ve 90+3'te Lauberbach kaydetti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ayağından da bir penaltı kaçırdı.

YILDIZLAR SAHAYA ÇIKTI AMA

Galatasaray’ın yıldız isimleri maça ilk 11’de çıktı. Okan Buruk mücadeleye; Jankat, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Torreira, Yunus, İlkay, Eren ve Osimhen 11’i ile çıktı. İkinci yarıda oyuna Barış Alper, Sara ve Sane gibi yıldızlar girdi ancak bu isimler de sonucu değiştiremedi.

AVUSTURYA KAMPINDA GOL ATAMADILAR

Galatasaray, Avusturya kampında çıktığı ilk maçta da Monza’ya 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar böylece kampı gol atamadan kapattı. Sarı-kırmızılılar, 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya kampını bitirerek hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

İSTANBUL’DA 2 HAZIRLIK MAÇI

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.