Süper Lig'in ara transfer döneminde Galatasaray, Bayern Münih'e 30 milyon euroya sattığı Sacha Boey'u 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız sağ bek ile ilgili kararını da verdi.

Florian Plettenberg'in haberine göre Cimbom, Boey'un sözleşmesindeki 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu fazla buluyor. Ancak oyuncunun takımda kalmasını isteyen Sarı-Kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'le bu rakamı indirmek için pazarlık masasına oturacak.

DİĞER FORMÜL KİRALAMA

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği Boey için bir diğer formülü ise bir sezon daha kiralamak. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Alman devinde geleceği olmadığı belirtildi.

Transfermarkt'a göre 15 milyon euro piyasa değeri olan Boey, Sarı-Kırmızılı formayla ikinci döneminde forma giydiği 16 maçta 757 dakika sahada kalıp 2 gol attı.