Galatasaray'da gelişimi merakla beklenen oyuncuların başında gelen Can Armando Güner için Amedspor devreye girdi. Diyarbakır ekibinin oynama garantili kiralık teklifine Okan Buruk ve yönetimden onay çıkarken, 18 yaşındaki futbolcudan ret geldi.

AMEDSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Takvim'in haberine göre teknik heyet ve kulüpler düzeyinde onay çıkan transfer süreci, oyuncunun tavrı nedeniyle rafa kaldırıldı. Can Armando Güner'in Amedspor'a gitmek istemediğini söyleyerek teklifi geri çevirdiği ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği belirtildi.

Almanya'da Schalke 04 altyapısında yetişen ve son olarak Gladbach U19'da oynayan Can Armando Güner, geçen sezon 350 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Arjantin U17'de 3 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanma ihtimali de bulunuyor.