Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Mertens’ten boşalan 10 numara pozisyonu için arayış içerisinde… Sarı kırmızılıların Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot ile anlaşma aşamasında olduğu ileri sürülürken, Fransız futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Fransız futbolcunun bu sezon Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid de Enzo Millot'yu ikna etmek için görüşmelere başladı. Haberde, İspanyol kulübünün futbolcuyla sözleşme konusunda anlaşması halinde, Stuttgart'a Millot'nun serbest kalma bedeli için teklifini göndereceği kaydedildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız 10 numara ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Alman kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

20 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Alman takımında 2021 yılından bu yana forma giyen ve geride kalan sezonda 43 maçta 12 gol, 8 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Millot'nun Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.