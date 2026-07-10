Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya’ya çevirdi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekiplerinden Como forması giyen Assane Diao için harekete geçti.

10+4 YABANCI KURALINA UYUYOR

Haberde, Galatasaray yönetiminin 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Como ile ilk teması kurduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Transfer komitesi 10+4 kuralı nedeniyle U23'e uyan oyuncularda kiralama yönetimini kullanmak istiyor.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Como ile 20 maçta forma giyen Senegalli kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Como, Senegalli oyuncuyu 2024-25 sezonunun devre arasında Real Betis'ten 12 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katıp 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.