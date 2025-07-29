Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ bek için arayışlarını sürdürüyor… İngiliz basınından Sky Sports’a göre sarı kırmızılılar Lyon forması giyen Maitland-Niles ile ilgileniyor. Yönetimin ilerleyen günlerde Lyon ile temasa geçeceği aktarıldı.
27 yaşındaki oyuncunun bir diğer talibi ise Premier lig ekiplerinden Everton. İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Moyes, geçen sezon Lyon formasıyla 43 maça çıkan oyuncuyu beğeniyor ve takımında görmek istiyor. Maitland-Niles, geçen sezon takımına sekiz gol katkısı sağladı. Başarılı oyuncu orta sahada da oynayabiliyor.