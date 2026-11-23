Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Top kapma çalışmasıyla süren idman, yarınki maçın taktiksel organizasyonlarıyla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Portekizli Rafael Leao ile Nijeryalı Victor Osimhen takımla çalışmadı. Senegalli Ismail Jakobs ise sakatlığının ardından antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te Aston Villa ile karşılaşacak.