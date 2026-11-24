Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında çok kritik bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Rus futbolcu Batrakov'u en önde kullandı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Eren, Barış Alper, Yunus, Batrakov

Aston Villa: Suzuki, Taylor Harwood-Bellis, Lindelof, Mings, Maatsen, McGinn, Johan Manzambi, Joao Gomes, Kamara, Alysson, Jackson

ASLAN'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Macar Roland Sallai ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.