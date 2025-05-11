Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşılaşacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Unicaja Malaga ise organizasyonda Yunanistan ekibi AEK'yi 71-65 yenerek adını finale yazdırdı.