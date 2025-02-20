UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, RAMS Park'ta rakibi ile 2-2 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.

AZ Alkmaar, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 55. dakika oynanırken Denso Kasius'un ceza sahasından çektiği şut ağlara gidince AZ Alkmaar farkı ikiye çıkardı. 56. dakikada Victor Osimhen'in ve 70. dakikada Roland Sallai'nin kaydettikleri goller, teselliden öteye gidemedi.

Bu sonucun ardından rakibine iki maçın ardından toplamda 6-3 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İLK YARININ SONUNDA AZ ALMAAR ÖNE GEÇTİ

AZ Alkmaar, ilk yarının sonunda Seiya Maikuma ile öne geçti. Hızlı gelişen atakta rakibini geçerek ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Ernest Poku pasını penaltı noktası sağ tarafına doğru hareketlenen Seiya Maikuma'ya gönderdi. Seiya Maikuma topu düzelterek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

AZ ALKMAAR FARKI İKİYE ÇIKARDI

AZ Alkmaar, ikinci yarının başında Denso Kasius ile farkı ikiye çıkardı. Savunmamızın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza yayı sağ çaprazına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Denso Kasius bekletmeden gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

GALATASARAY BİR DAKİKA SONRA YANIT VERDİ

Galatasaray, AZ Almaar'ın ikinci golünden bir dakika sonra Victor Osimhen ile durumu 2-1'e getirdi. Orta alanın sağ tarafında topla buluşan Lucas Torreira ileri doğru hareketlenen Victor Osimhen'e doğru uzun oynadı. Penaltı noktası gerisinde topla buluşan Victor Osimhen bekletmeden sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI

Galatsaray, Roland Sallai ile beraberliği yakaladı. Berkan Kutlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz penaltı noktası sağ arka tarafına doğru hareketlenen Roland Sallai'yi gördü. Tecrübeli oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.