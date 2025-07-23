Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-1 kazandı.
Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Roland Sallai ile 20. dakikada 1-1'i buldu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle ilk devreyi 2-1 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, 58. dakikada genç stoper Arda Ünyay'ın kafa golüyle Cagliari karşısında 3-1 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Cagliari karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.