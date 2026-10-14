Televizyon ekranlarında salı akşamı futbol karşılaşması, diziler ve yarışma programları izleyici karşısına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Barcelona maçı, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting listesinin ilk sırasına yerleşti. Peki, maçın gölgesinde kalan diziler hangi sırada yer aldı? İşte 13 Ekim 2026 Salı gününün reyting sıralaması…

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ZİRVEYE YERLEŞTİ

13 Ekim 2026 Salı gününün reyting sonuçlarında Galatasaray-Barcelona karşılaşması, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ise üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA HANGİ YAPIMLAR YER ALDI?

Total kategorisinde Galatasaray-Barcelona karşılaşması birinci, Tuzlu Kahve ikinci sırada yer aldı. Haysiyet beşinci, Anne Yarısı altıncı, Mehmed: Fetihler Sultanı ise yedinci sıraya yerleşti.

AB KATEGORİSİNDE SIRALAMA NASIL DEĞİŞTİ?

AB kategorisinde de ilk iki sıra değişmedi; Galatasaray-Barcelona maçı birinci, Tuzlu Kahve ikinci oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı dördüncü sırada yer alırken Haysiyet altıncı, Anne Yarısı dokuzuncu sıraya yerleşti.

ABC1 KATEGORİSİNDE DİZİLER KAÇINCI OLDU?

ABC1 kategorisinde Galatasaray-Barcelona karşılaşması zirvedeki yerini korudu, Tuzlu Kahve ikinci sırada kaldı. Mehmed: Fetihler Sultanı dördüncü sıraya yerleşirken Anne Yarısı altıncı, Haysiyet ise yedinci oldu.

Böylece Galatasaray-Barcelona maçı üç reyting kategorisinin tamamında zirveye yerleşirken, Tuzlu Kahve de her üç listede ikinci sırada yer aldı. Haysiyet ise Total'de beşinci, AB'de altıncı ve ABC1'de yedinci sırada kendine yer buldu.