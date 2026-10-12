UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Barcelona takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve futbolcu Pau Cubarsi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOPLANTI GEÇ BAŞLADI, SORULAR ÇEVRİLMEDİ

Toplantıya ise Katalanca krizi damga vurdu. Toplantı beklenenden 45 dakika geç başlarken, ilk olarak Pau Cubarsi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak soru öncesinde Barcelona kulüp görevlisi ilk 3 sorunun Katalanca yapılacağını belirterek bunların Türkçe'ye çevrilmeyeceğini belirtti. UEFA'nın ve Galatasaray'ın büyük çaba gösterdiğini ifade eden görevli ancak sorunun çözülmediğini belirtti.

Böylece Cubarsi'ye sorulan ilk 3 soru ve cevapları Türkçe'ye çevrilmemiş oldu.