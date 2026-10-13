Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun 2. haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta Barcelona'yı konuk edecek.
UEFA İÇİN ANALİZ YAPACAK
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak. Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.