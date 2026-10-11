Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Temsilcimizin Barcelona ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fabio Maresca olacak.
VAR'da Marci Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo yer alacak.