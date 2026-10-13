Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray: Uğurcan, Eren, Jakobs, Davinson, Barış Alper, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo
TEK EKSİK SİNGO
İlk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak. Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer almıyor.