Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo

TEK EKSİK SİNGO

İlk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak. Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer almıyor.