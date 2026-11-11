Galatasaray kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park’ta gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek’in katılmadığı Divan Kurulu’nda konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Osimhen’le ilgili şok ifadeler kullandı. Nijeryalı yıldızın sakatlığının zeminden kaynaklanmadığını belirten Cibara, “Sakatlıklar sahadan olmadı. Leao’nunki bambaşka, Osimhen’inki kronik bir şey. Daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü’’ dedi. Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Osimhen, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

İTALYA’DAN RULO SİSTEMİ GETİRECEĞİZ

RAMS Park’taki zeminle ilgili de konuşan Cibara, ''Samsunspor maçında muhtemelen görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz fakat oyuncular rahat edecek. 17 Aralık’a kadar planlanan doğrultuda gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya’dan hazır getirip sereceğimiz rulo sistemi var. Yaza kadar o olacak, yazın başka bir şey yapacağız.” ifadelerini kullandı.