Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti. Khan, Türkiye ziyaretinin en sevdiği bölümünün Galatasaray'ın stadyumuna gelmek olduğunu söyledi.

Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara da yer aldı. Görüşmenin ardından hediye takdiminde bulunuldu.

ÖZBEK'TEN BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK DAVETİ

Dursun Özbek, Khan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi” dedi.

Khan'ı bir maça davet edeceğini belirten Özbek, şampiyonluk beklentisini de şu sözlerle paylaştı: “Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum. Beş yıl üst üste!”

“BU BENİM İÇİN ADETA BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ GİBİ”

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olduğunu belirten Khan, Antalya'da COP31'e katıldığını ve İstanbul'da da güzel bir gün geçirdiğini anlattı. Khan, “Tarihi ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray stadyumuna gelmek oldu. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi” ifadelerini kullandı.

Galatasaray sevgisinin gençlik yıllarına uzandığını söyleyen Khan, “Sevdiğim ve hayranlık duyduğum takım Liverpool ancak gençlik yıllarımda idolüm Graeme Souness Galatasaray’a geldi ve o zamandan beri bu takımı destekliyorum” dedi. Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmasını izlemenin kendisini mutlu ettiğini, ardından Süper Kupa zaferinin geldiğini hatırlattı.

Ziyarette futbolcular ve kulüp yönetimiyle tanışan Khan, “Başkana, bonservis bedeli olmadan, herhangi bir ücret talep etmeden takıma katılmaya hazır olduğumu söyledim. Bu yıl herhangi bir sakatlık yaşanırsa ben hazırım!” diye konuştu.

LIVERPOOL İLE FİNALDE KARŞILAŞMA TEMENNİSİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına kalacağını düşündüğünü belirten Khan, Liverpool ile sarı-kırmızılıların finale kadar karşılaşmamasını umduğunu söyledi. Üst üste beşinci şampiyonluk beklentisini de dile getiren Khan, “Buraya geleceğim. Ben uğurlu bir tılsımım ve bu yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum” dedi.

Galatasaray taraftarlarının yalnızca İstanbul ve Türkiye'de değil, Londra'da ve dünyanın dört bir yanında bulunduğunu vurgulayan Khan, Londra'da Türk kökenli 500 binden fazla vatandaşları olduğunu belirtti. Yardımcısı Mete Çoban'ın birinci takımının Galatasaray, ikinci takımının Arsenal olduğunu söyleyen Khan, “Arsenal’i tuttuğu için onu affediyorum. Çünkü Mete, Galatasaray’ı destekliyor” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: “GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI”

Teknik direktör Okan Buruk da Khan'ın sıcaklığı ve sempatikliğiyle gönüllerini kazandığını söyledi. Ziyarette takıma katılma üzerine güzel bir diyalog yaşandığını anlatan Buruk, “Tabi ki Galatasaray bir dünya markası. Kendisi de özellikle bunu belirtti” dedi.

Londra'daki taraftarların sayısı ve desteğinin kendilerini sevindirdiğini belirten Buruk, Khan'ın Liverpool taraftarı olduğu için Galatasaray'ın Arsenal galibiyetine ayrıca sevindiğini aktardı. Buruk, birlikte çalıştığı Graeme Souness'ın da Khan'ın çok sevdiği bir isim olduğunu ifade etti.