Galatasaray yönetimi, genel kurulda oy çokluğu ile ibra edildi. Başkan Dursun Özbek de çok çarpıcı açıklamalar yaptı: “Toplam yükümlülüklerimiz 31.4 milyar TL. 480 milyon Euro (Yaklaşık 23.8 milyar TL) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık.

Forma satışında hedefimiz 1 milyon 100 bindi, 1 milyon hedefini aştık. 5 milyon 100 bin adet ürün sattık. Yaptığımız yatırımlar rakiplerimize örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunduk.”