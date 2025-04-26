Galatasaray, bir taraftan şampiyon olup, 5. yıldızı takmaya hazırlanırken, bir taraftan da hayali kurulan Şampiyonlar Ligi’nde başarı için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, işe takımın iskeletini korumakla başladı. Torreira’nın sözleşmesi uzatıldı. Antrenmanlara başlayan Icardi ile de devam edilecek.

DAVINSON UZATIYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların kaderini merak ettiği Osimhen’in kalması için de yönetim her şeyi göze aldı. Sponsorlarla görüşmeler yapıldı. Nijeryalı ayrılırsa yerine yine bir dünya yıldızı transfer edilecek. Savunmada Abdülkerim Bardakcı’nın ardından Davinson Sanchez’in de sözleşmesi uzatılacak.

ZENGİN KULÜBE İÇİN TRANSFER

Muslera'nın bırakma ihtimaline karşılık A.Madrid’in Sloven kalecisi Jan Oblak ile ilk temas kuruldu. Kevin De Bruyne ile oyun kurucu eksikliği giderilecek. Üstüne kanatlar değişecek. Lig ve Şampiyonlar Ligi’ni birlikte götürecek kadro genişliği için yedek kulübesi zenginleşecek.