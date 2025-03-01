ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği BOTAŞ'ı 80-67 yendi.
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Murat Ciner, Önder Yılmaz, Batuhan Mert Gül
- Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Aladağ 3, Steinberga 4, Meltem Yıldızhan 17, Li 19, Vanloo 16, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 7, Park 6, Derin Erdoğan
- BOTAŞ: Işık Su Güven 4, Gülşah Duman Bıçakçı 23, Dantas 15, Cave 1, Allen 19, Cuic 3, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan
- 1. Periyot: 21-19
- Devre: 41-37
- 3. Periyot: 59-58