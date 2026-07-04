Galatasaray camiası Bodrum’da bir araya geldi. Dün akşam Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ün katıldığı gecede 26. şampiyonluk kutlanırken, yeni sezon öncesi hedefler de paylaşıldı.

BUGÜN DE AÇILIŞTA BİR ARAYA GELDİLER

Galatasaray camiası bugün de Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in başdanışmanı Özkan Tamirak’ın Bodrum’daki kahvaltı davetinde bir araya geldi. Ondo Beach & Suites’in açılış organizasyonuna Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek de katılırken Fatih Terim ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açılışta buluştu. Özbek, Terim ve Buruk bir süre sohbet etti.