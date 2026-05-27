Yerli rotasyonunu dünya çapında bir yetenekle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki genç yıldız için kolları sıvadı. Ancak Alman kulübünün kapıyı açtığı bonservis bedeli adeta dudak uçuklattı.

FRANKFURT'TAN REKOR TALEP: 45 MİLYON EURO!

Almanya’ya transfer olmadan önce de Türk devlerinin listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Can Uzun’un güncel piyasa değeri el yakıyor. Eintracht Frankfurt'un, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen genç yetenek için tam 45 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

Can Uzun'un Türk pasaportuna sahip olması, Süper Lig’deki yerli kuralı ve kalite arayışı göz önüne alındığında Galatasaray için bu transferi çok daha kritik ve değerli bir noktaya taşıyor.

DEVLER LİGİ KOZU MASADA: ASLAN ACELE ETMEYECEK

Transfer piyasasında adı hem Türkiye’den hem de Avrupa’nın dev kulüplerinden önemli ekiplerle anılan Can Uzun’un, Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yüksek bonservis engeline takılmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu süreçte aceleci davranmayacak. Galatasaray kurmaylarının, transferi daha makul şartlarda bitirebilmek için zamana oynayacağı ve genç oyuncunun kulübüne yapacağı olası baskıyı bekleyeceği ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

Alman ekibiyle bu sezon muazzam bir grafik çizen 20 yaşındaki futbolcu, sergilediği istatistiklerle dev kulüplerin neden peşinde olduğunu kanıtladı.

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon 28 resmi maça çıkan Can Uzun, takımına 10 gol ve 6 asistlik doğrudan bir skor katkısı sağladı.

Mertens'in ardından oyun kurucu pozisyonunu uzun yıllar güvenceye almak isteyen Galatasaray'ın, bu yüksek maliyetli ve prestijli transfer operasyonunda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.