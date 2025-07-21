Galatasaray Kulübü, ekonomik özgürlüğüne kavuşma adına geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar Florya Projesi için Nivak Yapı ile sözleşme imzaladı.

Anlaşma kapsamında ilk olarak 50 milyon dolar peşinat gelecek. Çarşamba günü kulüp hesaplarına yatacak olan parayla Bankalar Birliği’nden çıkılacak. 50 milyon Dolar’ın Osimhen’in transferinde kesinlikle kullanılmayacağı özellikle vurgulandı.

Daha önce 23 Temmuz’da yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Toplantısı’nın da bu nedenle bir gün sonraya alındığı gelen haberler arasında. Erteleme açıklamasındaki, “Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler” ifadesi iddiayı güçlendiriyor. Başkan Dursun Özbek’in perşembe günkü toplantıda hem Florya Projesi hem de Bankalar Birliği ile ilgili önemli detaylar vermesi bekleniyor.