Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret" suçlamasıyla Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Altaylı, poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerde suçlamaları reddederek, açıklamalarının kasıtlı olarak çarpıtıldığını savunmuştu. İki sayfalık ifade veren Altaylı, videosunda hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını belirtmişti.

Tutuklama kararı sonrası Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, sosyal medya paylaşımında, “Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!” diyerek tepki göstermişti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu da Altaylı’ya destek veren isimler arasında yer aldı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Altaylı’nın savaş coğrafyası uzmanı Selim Erdoğan ile yaptığı bir söyleşiden kesit paylaşarak tepkisini dile getirdi. Videoda, Erdoğan’ın, “Kuva birre kadar kırılmadıkça bu memlekette umut tükenmez” sözleri ve Altaylı’nın bu sözler karşısında gözlerinin dolması dikkat çekti. Altaylı, videoda, “Bunun üstüne ben söz söylemem” diyerek konuşmayı sonlandırmıştı.