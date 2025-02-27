Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun, ‘Maymun gibi zıpladılar…’ sözleri tartışılmaya devam ederken Okan Buruk’un yardımcısında flaş açıklama geldi. Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Ismael Garcia Gomez, yaşananlarla ilgili İspanyol basınına konuştu. "Üç yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum" diyen Gomez, Jose Mourinho'nun sözleri için, "Tamamen uygunsuz sözler." dedi.

Gomez’in açıklamaları şu şekilde: "Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım ve maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum."