İlk transferini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray çilek transferi için Manchester City'nin 26 yaşındaki süperstarı Phil Foden’ı gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar Phil Foden’ı radarına alırken İngiliz futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi ihtimalleri güçlendiriyor.

AVRUPANIN DEVLERİ SIRADA

İngiliz basınında çıkan iddialara göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Manchester City'deki geleceği belirsiz…. Kulübüyle olan sözleşmesinin son yılına giren Foden, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz yıldız için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri sıraya girerken Galatasaray da bu yarışta en ön sıralarda yer alıyor.

Bu transfer için tüm finansal şartları zorlamaya kararlı. Yönetimin transfer operasyonlarında kilit rol oynayan ünlü menajer George Gardi’ye tam yetki verdiği iddia edildi.