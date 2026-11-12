Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alacağı iddia edildi. Milli futbolcunun yazın sona erecek sözleşmesi için Inter ile henüz anlaşmaya varamadığı ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, olası transfer girişimine ilişkin beklentisini, "Hakan Çalhanoğlu konusunda da, sen ister haber de ister öngörü de, ben devre arasında Fenerbahçe'nin girişim yapmasını bekliyorum" sözleriyle dile getirdi.

''EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİR TELEFONLA GETİRECEK GÜCÜ VAR''

Sercan Hamzaoğlu ise Fenerbahçe'nin devre arasında bir yerli oyuncu transfer etmek istediğini, bu oyuncunun orta saha olabileceğini söyledi. Hamzaoğlu, "Emre Belözoğlu'nun, Hakan Çalhanoğlu'nu bir telefonla getirecek gücü var" yorumunu yaptı.

GALATASARAY ''ÇOCUKLUK AŞKIM'' DEMİŞTİ

Galatasaray'ı çocukluk aşkı olarak nitelendiren Çalhanoğlu'nun, sezon başında da Hakan Safi ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti.

Milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti. A Milli Futbol Takımı'nda ise toplam 108 karşılaşmada görev aldı ve 22 gol attı.