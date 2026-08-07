G.SARAY, 2-3 transferi birden açıklayıp taraftarına büyük bir müjde vermeye hazırlanıyor. Aslan’ın listesinin ilk sırasında yer alan Rafael Leao’da fark kapanıyor. Milan’ın 50 milyon Euro istediği Portekizli yıldızı için zorunlu satın alma maddeli kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray, yeni bir teklif iletti.

SARI-kırmızılıların bu transfer için toplam 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Yıldız futbolcuya ise yıllık 12 milyon Euro verilmesi planlanıyor. Yönetim, takıma liderlik edecek yeni bir 10 numaranın yanı sıra orta saha, yedek forvet ve yedek stoper takviyeleri için de görüşmelerini sürdürüyor.