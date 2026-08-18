Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle sezona iddialı bir giriş yapan Çorum FK, idari yapılanmasında kritik bir adıma imza attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, uzun yıllar Türk futbolunda üst düzey kulüplerde görev yapan Musa Mert Çetin’i Sportif Direktör Yardımcılığı makamına getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında göreve getirilen Çetin’e başarı dilekleri iletildi.

GALATASARAY'DA 13 YIL

Futbol dünyasındaki kariyerine Ocak 2007'de Gençlerbirliği'nde tercüman olarak adım atan Mert Çetin, Nisan 2009'da Galatasaray bünyesine katılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte Ocak 2022'ye kadar aralıksız yaklaşık 13 yıl boyunca görev üstlenen tecrübeli futbol insanı, bu süreçte pek çok dünyaca ünlü teknik adam ve yabancı futbolcu ile yakın bağlar kurarak sarı-kırmızılı idari yapının simge isimlerinden biri haline geldi. Çetin, Galatasaray sonrası süreçte ise Yunanistan ekibi Panathinaikos ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'da da görev almıştı.