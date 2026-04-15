Trendyol Süper Lig'de son 3 haftayı 4 puanla kapatarak zirvedeki avantajı 2 puana düşen Galatasaray'da gelecek sezon için radikal kararlar yolda. Sarı-Kırmızılılarda 2026-27 sezonu öncesi en az 3 yıldızla yolların ayrılması bekleniyor.

LATİN YILDIZLARA VEDA YOLDA

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mauro Icardi'ye yeni mukavele sunulmayacak, Arjantinli ile yollar ayrılacak. Girona'dan kiralanan Kolombiyalı Yaser Asprilla'nın ise satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve oyuncuya sezon sonunda veda edilecek.

Güney Amerika'ya dönme isteğini sık sık dile getiren Uruguaylı Lucas Torreira da yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alıyor. Kolombiyalı Davinson Sanchez'in de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakılıyor.

"DOYMUŞLUK VE MENTAL YORGUNLUK"

Haberde; dört sezondur aynı oyuncu grubuyla ilerleyen Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de daha çok puan kaybetmesinin Sarı-Kırmızılılar tarafından 'doymuşluk ve mental yorgunluk' olarak görüldüğü ifade edildi. Bu sebepten dolayı teknik heyet ve yönetimin, şampiyonluk halinde dahi kadroda değişime gitmeyi planladığı belirtildi.