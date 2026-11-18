RAMS Park'ta devam eden zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Süper Lig'deki Samsunspor mücadelesinin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını duyuran Galatasaray'da, kapasite farkı nedeniyle ortaya çıkan taraftar mağduriyetini gidermek için çözüm arayışları hız kazandı. 17 bin 300 kişilik stadyum kapasitesinin yaklaşık 44 bin kombine sahibinin oldukça altında kalması, taraftarların karşılaşmayı tribünden nasıl takip edeceği sorusunu beraberinde getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu krizi aşmak adına üzerinde durduğu en güçlü formülün, karşılaşmaya giriş yapamayacak kombine sahiplerine para iadesi gerçekleştirmek olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra satışa çıkarılacak yaklaşık 17 bin bilette kombine sahiplerine öncelik tanınması seçeneği de yönetimin gündeminde yer alıyor. Kulüp kurmaylarının konuyla ilgili nihai kararını kısa süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

OKAN BURUK DA DESTEK VERDİ

Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadı'na taşınmasının arkasındaki temel neden ise 24 Kasım tarihinde oynanacak kritik Aston Villa mücadelesi. Sarı-kırmızılı kulübün, Avrupa arenasındaki bu dev randevu öncesinde RAMS Park'ın zeminini kusursuz hale getirmek için böyle bir önlem aldığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da zeminin korunması adına alınan stat değişikliği kararına tam destek verdiği ifade edildi.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN RAMS PARK'TA YOĞUN MESAİ

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki zemin sorununu kökten çözmek için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Yenileme çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Dursun Özbek'in gününün büyük bir bölümünü stadyumda geçirerek süreci yakından denetlediği bildirildi.

Zeminin en kısa sürede ideal seviyeye ulaşması amacıyla uzman firmalarla yoğun görüşmeler yürüten Başkan Özbek, alınan karara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: