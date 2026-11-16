Galatasaray’da ara transfer dönemi yol haritası belirlendi. Yüksek bonservis maliyetlerinin altına girmek istemeyen sarı-kırmızılı idareciler, ocak ayında kadroya katılacak isimler için satın alma opsiyonlu kiralama yöntemini devreye sokacak. Yönetim, kiralıkların saha içi performansını ve takıma uyumunu yakından takip edecek.

11 KİRALIKTA 10 BOŞ

Beklenen katkıyı veren oyuncular için sezon sonunda yeniden masaya oturularak kalıcı anlaşma adına adım atılacak. Galatasaray’ın son dört yıldaki ocak ayı transfer karnesi ise dikkat çekici. Söz konusu dönemde devre arasında kadroya dahil edilen 11 yabancı futbolcudan yalnızca Mario Lemina uzun vadeli olarak takımda tutuldu.

LANG’DA BIR İHTİMAL VAR

Sarı-kırmızılı formayı ocakta giyen Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe, Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Noa Lang ve Yaser Asprilla, transfer edildikleri sezonun ardından yeni sezonda kadroda yer almadı. Ancak Noa Lang’ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.