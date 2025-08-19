Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon Euro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin Euro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.
Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.