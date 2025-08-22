Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi tırmanmaya devam ediyor... NEOM SC'nin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, Suudi ekibinden 50 milyon Euro talep etti.

Arabistan Kulübü'nün kendisine teklif ettiği astronomik maaş sonrası Barış Alper Yılmaz'ın antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi. Milli futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı 4.5 milyon Euro'luk maaş teklifine ise rest çekerek kendi talebini ilettiği belirtildi.

'3 GÜNDÜR İDMANLARA ÇIKMIYOR' İDDİASI

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisi Galatasaray'da krize yol açtı. Milli futbolcunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi. Sakatlığı ya da hastalığı bulunmayan milli futbolcunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı öne sürüldü.

Kendisine yapılan astronomik teklifi büyük bir fırsat olarak gören Barış Alper Yılmaz, transferine izin verilmesini talep etti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:

NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşmesiyle ilgili olarak Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."